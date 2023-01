Giovedì test decisivo in casa Juve, due bianconeri sotto esame

Giovedì, test programmato in casa Juve. Sotto esame ci sono Paul Pogba e Dusan Vlahovic, è per loro che domani pomeriggio si terrà una partitella con la Next Gen. Ne parla il Corriere dello Sport.

Giovedì test decisivo in casa Juve

Se tutto andrà bene, Allegri potrebbe reintegrare Pogba e Vlahovic anche negli allenamenti per la partita di domenica con il Monza. Altrimenti il rientro verrà rimandato di qualche giorno. Ieri Pogba e Vlahovic hanno guidato il drappello dei giocatori comunque passati dalla Continassa per seguire la propria tabella di marci. Ancora un po’ di tempo servirà invece per Mattia De Sciglio e Leonardo Bonucci: gli ultimi a recuperare saranno loro.