Juve a processo, si cerca il cavillo per togliere il -15

La Juve studia le carte a caccia di quel vizio di forma che potrebbe convincere il Collegio di Garanzia presso il Coni ad accettare il ricorso che come previsto la società presenterà. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Processo Juve, si cerca di togliere il -15

In attesa di leggere le motivazioni della sorprendente sentenza della Corte federale d’Appello che ha sanzionato la Juve con 15 punti di penalizzazione (motivazioni che arriveranno a giorni, sicuramente entro lunedì 30). Ricordiamo che il Collegio non giudica nel merito la sentenza contro cui si ricorre (quindi non può dire è giusta, è sbagliata o 15 punti sono troppi), ma solo nella sua legittimità.