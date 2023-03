A fine stagione potrebbe andare in scena un derby di Manchester per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza con la Juventus, riportano Tuttojuve e Football Insider.

Mercato Juve, addio Rabiot?

Il suo rinnovo appare improbabile, soprattutto alle cifre che pretenderebbe dai bianconeri., Stando alle ultime indiscrezioni, il Manchester United sarebbe pronto a riprovarci a costo zero, ma sullo sfondo ci sarebbero anche i cugini del City.