Mercato Juve, spunta un nome nuovo in Francia

La Juventus sta provando a puntare fortemente sul rafforzamento del centrocampo, che ha bisogno di ulteriore qualità. Ne parlano i colleghi inglesi del Daily Mirror.

Mercato Juve, spunta Majer

Lovro Majer, interno di centrocampo croato in forza al Rennes, è il nome nuovo. Il tabloid ha precisato come sia difficile poter mettere le mani sul classe 1998: la Juventus dovrà garantire una base da 50 milioni di euro. Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Arsenal i principali spauracchi per la società bianconera.