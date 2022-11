La Juve può prendere un terzino, lo manda Mourinho

Adesso che lo scudetto non è più un sogno impossibile per la Juve, si torna sul mercato. Occasioni low cost? Una di queste potrebbe essere Rick Karsdorp, esterno olandese 27enne della Roma di Mourinho. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mourinho manda un terzino alla Juve

La pubblica sfuriata dello Special One dopo Sassuolo-Roma potrebbe diventare un assist per la Signora. Mourinho ha detto chiaramente al giocatore di cercarsi un’altra squadra per gennaio. Difficile arrivare a una cessione, visto che il romanista ha appena rinnovato fino al 2025, più facile un prestito che è proprio quello su cui puntano i bianconeri. I giallorossi sono pronti al sacrificio di fronte a una buona offerta, che non deve essere inferiore ai 17 milioni.