Mercato Juve, occasione dal Real Madrid a gennaio

“A gennaio inizierà un nuovo campionato”, ha sempre detto Massimiliano Allegri. Riguarda anche il mercato Juve, secondo la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, occasione Real Madrid

Il club pensa di intervenire sfruttando le occasioni low cost. Una di queste potrebbe essere Alvaro Odriozola, ex Fiorentina ora al Real Madrid, su cui i bianconeri hanno posato gli occhi già da un po’. 26 anni, zero presenze finora in questa stagione tra Liga e Champions League. Anche in questo caso la Signora punterebbe al prestito, al massimo con un’opzione per il riscatto. A breve è previsto un incontro tra la dirigenza della Juventus e i suoi agenti per sondare la fattibilità dell’operazione: il giocatore ha già dato una disponibilità di massima a trasferirsi a Torino.