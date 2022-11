La Juve incontra l’agente di Milinkovic-Savic! I dettagli

C’è l’uomo di Milinkovic nella tana degli Agnelli. Proprio alla vigilia di Juventus-Lazio Mateja Kezman, il procuratore di Milinkovic-Savic, ha incontrato i dirigenti bianconeri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Incontro Juve-Milinkovic-Savic

La versione ufficiale del viaggio del manager era legata al rinnovo di Vania Milinkovic-Savic che bene sta facendo nel Torino. Sergej ha il contratto in scadenza nel 2024 e non si hanno notizie di avanzamenti nei lavori per il prolungamento. I primi contatti tra la Juventus e il talento nato a Lleida erano nati con l’idea addirittura di anticipare il colpo a gennaio, ma non ci sono in questo momento le finanze per ambire a un’operazione così costosa. Tanto più che il presidente biancoceleste ha messo in chiaro che il suo gioiello non costa meno di 100 milioni di euro.