Juve su Milinkovic-Savic, spuntano cifre ingaggio

Alla vigilia di Juventus-Lazio Mateja Kezman, il procuratore di Sergej Milinkovic-Savic, ha incontrato i dirigenti bianconeri per un faccia a faccia che può risultare fondamentale per il futuro del centrocampista serbo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ingaggio Milinkovic-Savic Juve

I primi contatti erano nati con l’idea di anticipare il colpo a gennaio, ma non ci sono in questo momento le finanze per ambire a un’operazione così costosa. Gli uomini di Agnelli puntano a catturare il sì del giocatore per bloccare il mercato prima del Mondiale e in vista del mercato estivo. L’obiettivo è quello di avere un’intesa economica con il giocatore, la Juve sicuramente conta di soddisfare le esigenze del giocatore con uno stipendio intorno ai 6 milioni.