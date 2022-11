Mercato Juve, tre difensori centrali nel mirino

La Juve potrebbe anche intervenire sul mercato con operazioni mirate, racconta il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, arriva un difensore centrale?

Con il ritorno della difesa a tre potrebbe servire anche un centrale, visto che Gatti e Rugani non si sono sempre espressi ad alto livello. Piacciono Ndicka dell’Eintracht Francoforte, che si svincolerà a fine stagione, Kiwior (Spezia) e Pavlovic. Il serbo del Salisburgo per la prossima stagione , in quanto la Juve ha già occupato entrambi gli slot per gli extracomunitari.