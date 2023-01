Vlahovic via dalla Juve? Ecco quanto vale l’addio

Ben più di un sondaggio dalla Premier League è stato effettuato alla corte dell’agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic. Ne parla il Corriere dello Sport.

Vlahovic addio Juve?

Chelsea, United ed Arsenal hanno rimandato gli assalti alla prossima estate, quando in corsa ci saranno anche (almeno) Psg, Barcellona e Bayern. Con la Juve che dovrà prendere in seria considerazione eventuali proposte da almeno 90 milioni, soprattutto se la stagione dovesse concludersi per un motivo o per l’altro senza una qualificazione in Champions.