Elkann annuncia: “Non mollo la Juventus”

John Elkann conferma in un’intervista al quotidiano economico francese Les Echos di non volersi disimpegnare dalla Juventus.

Intervista Elkann

«Con la Juve c’è un legame forte che ha resistito a varie crisi durante la sua esistenza. Non ho intenzione di rinunciare a una delle passioni forti del nonno. Andrea Agnelli? Rimane azionista della nostra holding Giovanni Agnelli Bv, dove siede nel CdA. Andrea ha svolto un lavoro molto importante come presidente della Juventus per dieci anni. Ha deciso con il CdA della società di fare un passo indietro per difendersi meglio da una serie di accuse che, ad oggi, non sono state affatto provate»