Si scalda l’affare Juventus-Leeds per McKennie, le ultime

Si scalda l’affare Juventus-Leeds per Weston McKennie. Il sorpasso del club inglese non è ancora definitivo, ma i contatti proseguono e la trattativa è ben avviata. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, McKennie via?

Centrocampista juventino intrigato dalla possibilità di sbarcare in Premier League attraverso un club dalle forti tinte a stelle strisce. Il via libera del jolly bianconero è tutt’altro che un dettaglio. Stando a quanto filtra dai ben informati si risolverà tutto entro la sirena di fine mercato di martedì. Se lo augurano anche alla Continassa, dove hanno messo in preventivo da tempo il sacrificio dell’ex Schalke 04 in nome del bilancio e dei conti.