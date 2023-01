Rinnovo Allegri, prolungamento di due anni

Gazzetta.it parla del futuro di Massimiliano Allegri. L’idea della società bianconera è prolungare il legame con la Juventus di almeno altri due anni e quindi puntare al 2027, allungando ulteriormente il contratto che ora lo lega alla Vecchai Signora. Le diverse novità legate all’area sportiva sono in piena sintonia con le esigenze indicate dal tecnico Allegri. Sotto questo profilo le scelte di Francesco Calvo, con la promozione di Giovanni Manna come direttore sportivo, vanno di pari passo con il coinvolgimento di Marco Storari e Gianluca Pessotto in prima squadra.

Ad Allegri spetterebbe non solo la gestione tecnica della Prima Squadra, ma anche un mandato di supervisione, spiega l’edizione online del quotidiano roseo. Già alla vigilia della gara con l’Atalanta, il patron John Elkann ha voluto esprimere al tecnico tutta la sua fiducia, chiedendogli di lavorare per un nuovo ciclo.