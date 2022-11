Milik torna al Marsiglia? L’annuncio del presidente

Milik torna al Marsiglia? Pablo Longoria spaventa la Juve. Il presidente del Marsiglia è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del calciomercato del club di sua proprietà e di cosa potrebbe accadere in futuro.

Milik torna al Marsiglia? L’annuncio di Longoria

Longoria ha fatto un accenno anche al futuro dell’attaccante polacco, che i bianconeri hanno acquisito in prestito in estate proprio dal club francese. Ecco le sue parole: “Forse in futuro potrebbe anche tornare, anche se la Juve ha un’opzione per riscattarlo”.