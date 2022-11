Mercato Juve, Rovella nel mirino di Guardiola! I dettagli

I prestiti della Juve in giro per l’Italia e l’Europa non sono soltanto un tesoretto dal quale attingere per rimpolpare le casse oppure da utilizzare come merce di scambio per raggiungere altri obiettivi. Tuttosport riporta le ultime novità su Nicolò Rovella, al momento al Monza.

Mercato Juve, Guardiola su Rovella

Rovella ha svolto la preparazione con Allegri ed è andato in prestito al Monza, dove è titolare e con Palladino da allenatore è ulteriormente cresciuto. Talmente bravo il centrocampista dell’Under 21 da scomodare uno scout del Manchester City fino all’UPower Stadium solo per lui: la Juventus tuttavia crede in Rovella per il futuro e già dalla prossima stagione, dopo un altro anno di Serie A da protagonista, pensa di inserirlo stabilmente nella prima squadra.