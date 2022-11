Antonio Cassano, ha parlato della lotta scudetto durante la trasmissione della Bobo Tv, dove ha escluso la Juve dalla corsa. Ecco le parole dell’ex giocatore di Roma, Inter e Milan:

“La Juventus non rientra nella lotta scudetto, lo dico da un mese. Non mi convince. È quella che abbiamo sempre visto. Fa fatica, non c’è novità. La sorpresa più grande in negativo con l’Inter è la Juve, a meno 10 dal Napoli”.