Pogba, l’agente fa felici i tifosi Juve: sentite cosa dice

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, in onda su TvPlay ha parlato dei temi più caldi per quanto concerne calciomercato e mondo dei procuratori.

Pogba, parla l’agente

Queste le sue parole:

“Juventus? Prima di tutto io mi auguro che tutto vada bene per tutti. Per il calcio italiano è molto importante che le squadre siano forti, serene e che le cose possano funzionare, come funziona in Premier League. Come avvocato, io so quanto è brutto quando uno viene a commentare e parlare sentenze che toccano altre parti, non possiamo essere superficiali, qualsiasi cosa io possa dire sarebbe superficiali. Per i ragazzi, sicuramente danno tutto l’appoggio possibile alla società, alla giustizia e alla legalità. Paul è sposato con la Juventus, pensiamo alla Juventus”