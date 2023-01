A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale contro la Juve.

Attacco alla Juve

“Il numero 13 non può spaventare, a noi napoletani porta bene. Il 13 gennaio abbiamo dato 5 palloni alla Juventus, non è un numero di cui avere timore. La Juventus è a -15, il Milan sta franando, la Lazio fa una partita bella sì e una no. Comprendo i tifosi della Juventus che hanno disdetto DAZN, questa Juve è indecente. Quindi, chi rimane?”