“Altre penalizzazioni in arrivo”, sentite cosa dice un ex Juve

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex calciatore, tra le tante, di Napoli, Juve e Roma ed attuale dirigente sportivo.

Altre penalizzazioni alla Juve?

Situazione Juve? “Dare giudizi è superfluo. La Juve ha un’ottima rosa, ma mancano tanti calciatori o alcuni non sono riusciti ad offrire il loro apporto. Non credo che i problemi societari stiano influenzando la situazione non positiva della squadra. È legata alla mancanza di alcuni giocatori importanti, ad oggi la squadra sta riscontrano delle difficoltà. Per quanto concerne il Monza, imporsi così rapidamente in un campionato come la Serie A è straordinario, Palladino per me è come un figlio. Comunque non è una situazione felice per la Juve, sicuramente non durerà ancora a lungo, ha tutti gli elementi per primeggiare”

Ulteriore penalizzazione alla Juve? “Non lo so. Mi auguro che sia tutto rivalutato. Non posso dire cosa c’è in questa situazione, non ho le competenze per poter giudicare”.