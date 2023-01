“Plusvalenze Juve? Mi sento derubato”, l’accusa

Intervistato dai microfoni di TV Play, queste le parole di Walter Sabatini, direttore sportivo ex Roma ed Inter, sul caso Juve.

Sabatini accusa la Juve

“La questione plusvalenze non è uno spot per il calcio. Un po’ mi ha infastidito. Però capisco che a volte si annega e per non annegare si cerca ogni strumento. Però non mi è piaciuto. Per certi versi ha falsato alcuni campionati. Io distruggo un bilancio, lo porto a meno 200 con l’idea di risanarlo attraverso operazioni di questo tipo e questo non funziona. Nel frattempo che tu maturi debiti rinforzi la squadra ai danni di chi non lo fa. Da un punto sportivo è una cosa che non sopporto. Mi dà fastidio perché noi abbiamo perso campionati a 87 punti. Un senso di fastidio sportivo me l’ha lasciato questa vicenda. Se una società matura un debito di 200 milioni è evidente che in quei periodi ha fatto investimenti sul mercato andati a debito. Hanno prodotto quel debito rinforzando le squadre. E’ chiaro che qualcuno ha pagato questo conto. Dopo magari hanno pensato di metterla a posto con le plusvalenze fittizie, anche se oggi deve ancora essere provata questa cosa. E’ ancora in fase di istruttoria. Ci sono ancora dubbi. Non è ancora il caso di stilare una condanna ma sono molto infastidito. Mi sono sentito defraudato”