Il motivo per cui la Juventus ha rimesso gli occhi su Davide Frattesi del Sassuolo è sicuramente tecnico, ma riguarda anche Adrien Rabiot così come McKennie e Paredes. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rabiot Juve, tenerlo è impossibile

Perso McKennie, Rabiot a scadenza di contratto (trattenerlo è un’impresa praticamente impossibile, soprattutto se la Juventus non dovesse andare in Champions League). Paredes in prestito è destinato a tornare al Psg, Frattesi è considerato il profilo ideale per riorganizzare il centrocampo rinforzando anche l’ossatura azzurra della squadra.