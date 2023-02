Davide Frattesi piace alla Juventus, il suo nome è in cima alla lista dello shopping della nuova dirigenza per il mercato di giugno. Come potrebbe giocare in bianconero? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ecco come potrebbe giocare Frattesi nella Juve

Allegri ha già Locatelli, Fagioli e Miretti e dai vari prestiti in estate potrebbero rientrare Rovella, Ranocchia e Nicolussi Caviglia. Nell’attuale centrocampo bianconero Frattesi potrebbe fare la mezzala destra, con Fagioli spostato a sinistra. Allegri non ha mai nascosto di avere un debole per i centrocampisti che s’inseriscono e Frattesi appartiene a questa categoria.