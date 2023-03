Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’, il giornalista di Tuttosport Massimo Franchi parla così del futuro di Adrien Rabiot alla Juventus.

“Rabiot? Se ci fosse un miracolo…” ammissione sul rinnovo

“Credo che la Juventus non possa competere in questo momento, visto il debito spaventoso e le scadenze di Chiesa e Locatelli, con altri. Non si può offrire una cifra simile al francese. Solo con uno sconto del 90% chiede 10 milioni di euro per ‘rientrare’. Non credo valga la pena. Si è destato finalmente il centrocampista, adesso è troppo tardi per l’esborso economico che la Juve deve. Se ci fosse un miracolo lo sforzo andrebbe fatto ma non credo accadrà perché i debiti sono spaventosi”