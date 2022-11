Rabiot e Paredes per Milinkovic-Savic? La strategia Juve

La Juventus entro la fine della stagione avrà la possibilità di far spazio in rosa e nel monte stipendi al 27enne centrocampista della nazionale di Dragan Stojkovic. Ad esempio con Rabiot e Paredes, scrive la Gazzetta dello Sport.

Rabiot e Paredes addio Juve?

Il resto del “puzzle Milinkovic Savic” verrebbe completato a giugno in caso di addio di Adrien Rabiot e Leandro Paredes. Il francese ha il contratto in scadenza (2023). Un altro aiuto potrebbe arrivare da Paredes. Se non dovesse essere confermato, la Juventus da un lato “taglierebbe” un altro ingaggio da 7 milioni netti e dall’altro eviterebbe un bonifico da 20 milioni di euro per saldare il cartellino al Psg.