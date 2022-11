Mercato Juve, McKennie sacrificato? Il motivo

Lo scorso inverno la Juventus ha anticipato di sei mesi l’affondo per Vlahovic calando sul piatto della Fiorentina 70 milioni di euro. Sarà così anche per Milinkovic-Savic? Sarà sacrificato McKennie? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, McKennie sacrificato?

I bianconeri avranno la possibilità di far spazio in rosa e nel monte stipendi al 27enne centrocampista della nazionale di Stojkovic. Già a gennaio, visto il decollo di Fagioli e il ritorno di Paul Pogba, potrebbe essere sacrificato Weston McKennie. Al centrocampista degli Usa non mancano i corteggiatori in Premier League, ma attenzione anche al Borussia Dortmund. Un assegno da 25 milioni di euro potrebbe bastare ai bianconeri per salutare l’ex Schalke.