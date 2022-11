Mercato Juve, il prezzo di Milinkovic-Savic si abbassa!

L’accordo tra Milinkovic-Savic e la Lazio scade nel 2024. Senza prolungamento, a giugno i biancocelesti avranno l’ultima occasione per monetizzare al massimo Sergej. Che piace alla Juve, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, le ultime su Milinkovic-Savic

I dirigenti restano vigili, in attesa delle mosse del giocatore e del suo agente, Mateja Kezman. La Juventus in estate proverà a tentare Lotito e Tare, i bianconeri non possono e non vogliono avvicinarsi a quota cento milioni. Sono in molti a pensare che la valutazione giusta per Milinkovic Savic possa essere intorno ai 60 milioni a gennaio e ai 40 a giugno, ovviamente in assenza di rinnovo. Mondiale permettendo.