Milinkovic-Savic alla Juve, arriva un aiuto dal Mondiale

Il Mondiale è un po’ come la borsa: i prezzi salgono e scendono. Quello di Sergej Milinkovic-Savic, dopo il deludente esordio contro il Brasile, se ha avuto una oscillazione di sicuro non l’ha avuta verso l’alto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juve su Milinkovic-Savic

Può succedere ancora di tutto, ma i primi novanta minuti di Milinkovic-Savic sembrano “aiutare” più la Juventus che la coppia Lotito-Tare. I cento milioni richiesti da Lotito sembrano tanti per tutti e a prescindere dal Mondiale. Un conto, per la Juventus, sarà giocare una partita estiva quasi in solitaria. E tutto un altro trovarsi immersa in un’asta internazionale e milionaria conseguenza dell’exploit in Qatar del ragazzo.