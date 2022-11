Infortunio Danilo, Juve in ansia: le ultime

Anche per Danilo è stata emessa la diagnosi di “lesione legamentosa” e non ci sono margini per le partite contro Svizzera e Camerun, nella seconda e terza giornata della fase a gironi. La Juve attende, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Infortunio Danilo

La Juve segue con attenzione la vicenda, il brasiliano è stato uno dei protagonisti della rimonta della squadra di Allegri in campionato. Danilo ormai è una colonna e riaverlo integro alla ripresa del campionato, il 4 gennaio, è una priorità. Due i nomi per la sua sostituzione nel Brasile. La voce più ricorrente rimanda all’ex juventino Dani Alves. L’altra strada porta a Eder Militao del Real Madrid.