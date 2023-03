“Restare alla Juventus?” annuncio di Di Maria sul suo futuro!

L’attaccante argentino della Juventus Angel Di Maria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Friburgo arrivato grazie a un suo gol. Le dichiarazioni sono riportate da tuttojuve.

Intervista Di Maria

I tifosi vogliono vederti qui anche il prossimo anno. Teniamo aperta questa speranza?

“Non so, stiamo parlando, io sono molto felice qui, sento l’affetto della gente, adesso lo posso davvero sentire. All’inizio è stato molto difficile, però ora sono riuscito a dimostrare quello che valgo. Loro sono contenti e io sono contento, per me è molto importante questo”