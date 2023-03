Del Piero pazzo di Di Maria, leggete cosa ha detto del Fideo!

L’ex attaccante e capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha commentato il gol di Di Maria al Friburgo negli studi di Sky Sport, citato da Tuttojuve.

Intervista Del Piero

“Alla fine sempre Di Maria, non solo il gol, ma la prestazione di per sé. Perfetto l’inserimento e il gol, ma il cross di Kostic è fenomenale, è veloce, è preciso… Non voglio dire che è una palla facile, devi solo incocciarla bene, ma siccome arriva già veloce c’è il rischio di dargli quella forza in più che non serve; invece lui è stato bravissimo a tenerla dentro la porta e ha fatto un gol strepitoso”