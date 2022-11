La società Juventus cerca di capire se (e a quanto e per quanto) sia possibile trattenere Adrien Rabiot. Ne parla Tuttosport.

Rinnovo Rabiot, richiesta choc alla Juve

Il francese ha raggiunto ora i massimi livelli di rendimento da che è alla Juventus. Ha il contratto in scadenza a giugno e le probabilità di un prolungamento dell’attuale contratto sono pochine. Il francese spara alto sull’ingaggio: fa leva sul fatto che si muove a parametro zero, cioè senza esborso per il cartellino, per ottenere un ingaggio più alto. Il francese ha messo in conto di guadagnare 10 milioni di euro. Cifra fuori budget secondo la Juventus, che però sino all’ultimo non perde le speranze.