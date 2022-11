Mercato Juve, nel mirino il figlio di un grande ex

Il papà Lilian ha giocato e vinto con la Francia e con la Juventus. Ora Marcus Thuram , da attaccante del Borussia Moenchengladbach, sogna di imitarne le gesta al Mondiale in Qatar. E piace alla Juventus, racconta Tuttosport.

Mercato Juve, nel mirino il figlio di Thuram

In 15 partite in Bundesliga il francese ha messo a segno 10 gol e confezionato 3 assist, medie che aumentano se si prende in considerazione la Coppa di Germania (2 gare, 3 reti e un assist). Thuram è in scadenza di contratto e al momento non ci sono segnali di rinnovo con il Borussia. Marcus e il suo agente sanno di avere un appeal, anche la Juventus si è informata sulla situazione dell’attaccante francese, sapendo che da tempo sulle sue tracce c’è anche un altro club italiano, l’Inter.