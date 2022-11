La Juventus studia un talento 2003 in Francia, il nome

C’è un ragazzo che sulla fascia corre come il vento: si chiama Malo Gusto ed è l’ultimo prodotto di pregio della gioielleria Lione. Anche gli scout della Juventus se lo ricordano bene, racconta Tuttosport.

Juventus su un terzino 2003 in Francia

Il terzino destro classe 2003 è uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e si sta confermando ai massimi livelli disputando una stagione da protagonista e da titolare fisso nel Lione in Ligue 1. Malo Gusto gioca sia da laterale della difesa a 4 sia più alto, all’altezza dei centrocampisti, nel 3-5-2 o nel 3-4-1-2, e la sua giovane età unita alle qualità tecniche lo hanno reso un pezzo pregiato del mercato dal quale il Lione non vorrebbe separarsi e per il quale chiede tra i 15 e i 20 milioni.