Intervista Causio: “Juve, punta su di lui”

«Un giocatore come Kean non si discute, bisogna solo aspettarlo e dargli fiducia». E’ quanto dice Franco Causio, ex Juventus, a Tuttosport.

Intervista Causio

«Io Kean lo conosco da quando giocava nella Primavera bianconera, deve solo trovare tranquillità e consapevolezza nei propri mezzi, è molto giovane e con margini di crescita».

Quale potrebbe essere stata la svolta della sua esplosione?

«Non so di preciso, ma sicuramente aver fatto gol l’ha aiutato e ha preso coraggio. Lui è un attaccante che vede la porta, i gol li ha sempre fatti sia nelle giovanili, nella Juventus da ragazzo e all’estero, non dimentichiamo che ha fatto molto bene anche nel Paris Saint Germain. Se non ricordo male è stato in assoluto il primo “Millenial” a fare gol sia nella A italiana che in Champions».

Quindi è convinto delle sue doti?

«Assolutamente si, la Juve deve credere in lui. Ho sentito dire che ha perso 6 kg, oggi l’alimentazione e il peso sono importanti, questo ragazzo ha capito. Può far bene a Torino come in effetti sta facendo».