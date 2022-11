Intervista Rabiot: “Ecco come sono migliorato con Allegri”

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Rabiot

Quanto le sono serviti questi quattro anni alla Juventus, e in particolare le stagioni con Allegri, che l’aveva voluta fortemente a Torino, prima di lasciare il posto a Sarri?

«Ho imparato molto anche con Sarri, ma queste stagioni con Allegri mi hanno permesso di migliorare tanto. Quest’anno per esempio studio molto i video con uno dei suoi vice, Paolo Bianco. È un lavoro che poi mi serve pure in nazionale, anche se qui ovviamente giochiamo in modo diverso».