Smalling alla Juve? La Roma pensa al sostituto

Smalling alla Juve? L’interesse della Roma per Kiwior, difensore centrale dello Spezia, come riporta Repubblica, se da un lato aumenta la concorrenza per il giocatore su cui ha messo gli occhi anche la Juve, dall’altro lato può essere una buona notizia per i bianconeri.

Smalling alla Juve? La Roma cerca il sostituto

Il suo eventuale arrivo a Roma infatti, significherebbe una probabile partenza di Smalling.

L’inglese, è uno degli obiettivi principali della Juve e ha il contratto in scadenza a giugno. In questo caso, i bianconeri devono superare la concorrenza dell’Inter che ha messo nel mirino il 32enne.