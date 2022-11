Vicario Juve, ecco come convincere l’Empoli a cederlo

Il ds della Juventus Federico Cherubini e i suoi collaboratori hanno sul taccuino il nome di Guglielmo Vicario dell’Empoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve Vicario

L’interessamento è ancora alle fasi iniziali, ma il gradimento è reciproco e con l’Empoli si potrebbero giocare diverse carte. Una è quella del difensore Koni de Winter, già in prestito in Toscana. Ma storicamente la Juve ha mandato tanti suoi prospetti a farsi le ossa al Castellani. Il portiere, ormai anche nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, a 26 anni è sicuramente pronto a fare il salto in una big.