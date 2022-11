Mercato Juve, c’è un difensore italiano nel mirino

Il ciclo della Juve dei nove scudetti consecutivi partiva da Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Si punta un nuovo difensore in Serie A, sempre italiano, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve difensore italiano

Bonucci a parte, la difesa bianconera di oggi è perlopiù straniera. Per il futuro, però, la Juve segue diversi profili. Uno di questi è il giovane marcatore dell’Atalanta, Caleb Okoli. Era partito molto bene alla sua prima esperienza in Serie A, dopo aver ben figurato in B tra Spal e Cremonese, dove era stato mandato a crescere dalla Dea. Nelle ultime settimane ha vissuto una naturale flessione, finendo in panchina, anche per il ritorno di Djimsiti.