Vlahovic e Milenkovic alla Juve? Ci sono due situazioni particolari che la Fiorentina, mentre prova ad affrontare anche la burrasca Antognoni, sta cercando di risolvere quanto prima. Si tratta dei rinnovi di Milenkovic – priorità – e di Vlahovic, leggermente meno pressante. Non solo perché ad alzare la voce sono stati anche gli agenti, in attesa di una mossa ufficiale da parte dei viola.

Ma anche perché il mercato chiama e non aspetta. In particolare la Juventus, dopo l’annosa trattativa Chiesa, ha messo gli occhi su entrambi i calciatori: sono occasioni, dunque nessuna sorpresa.

Vlahovic e Milenkovic alla Juve? L’idea dei bianconeri

DOPPIO COLPO – In particolare il centrale, classe 1997, è in scadenza nel 2022: mezza Italia è sulle sue tracce, ma dalla Juventus è sempre stata attenta alla sua crescita, sin dai tempi del Partizan di Belgrado.

E poi c’è Vlahovic, il preferito sulla lista juventina, l’attaccante che per tanti potrebbe essere quello del presente e del futuro: la Fiorentina spara ovviamente alto e non ha intenzione di cederlo, non ora e non ai bianconeri. In futuro, chissà. Se dovesse andar via Ronaldo, soprattutto.

fonte: ilbianconero.com