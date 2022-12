Zidane verso la Juve, annuncio dalla Francia

Zidane verso la Juve – Il Mondiale è finito, ora è già tempo di impostare il prossimo ciclo. La Francia, come tutte le altre Nazionali, faranno a breve un punto sul futuro per vedere come proseguire con le proprie selezioni, ma la vicenda attira particolare interesse, perché al centro di tutti c’è il nome di un vero e proprio big: Zinedine Zidane.

Nonostante i vari inviti a recarsi a Doha, il francese ha visto la finale dalla Spagna, dove vive, come tifoso e anche con gli occhi di chi guardava la Francia che sogna di allenare essere in finale per la seconda volta consecutiva.

Non è andata come tutti i francesi speravano, perché a trionfare è stata l’Argentina, ma il ko non ha fatto che consolidare la posizione di c.t. di Deschamps.

Così Zidane deve iniziare a guardarsi intorno, con un occhio puntato sulla Juventus, spiegano in Francia.

L’IDEA – A riportarlo è L’Equipe, che spiega come Zidane sia diventato dopo l’addio al Real Madrid (un anno e mezzo fa) il candidato ideale per la successione di Deschamps, molto più di voci e ipotesi, ma la finale centrata e il bis sfiorato hanno garantito al ct in carica di potersi scegliere un futuro liberamente, con il presidente della Repubblica Emmanuel Macron che vuole che Deschamps resti, magari anche fino al prossimo Mondiale. Così Zidane dovrà valutare altre strade per il futuro.

Il Psg non convince, perché a suo avviso non sarebbe ben strutturato, il Manchester United è già stato rifiutato più volte, ma c’è – scrive L’Equipe – “Un progetto che può attirarlo” pur non essendo una “possibilità non all’ordine del giorno”.

Quale? La Juventus, che già conosce e che è rimasta nel suo cuore. Ovviamente, in casa bianconera, tutto dipenderà dalla seconda parte di stagione, in cui anche Massimiliano Allegri si gioca un pezzo di futuro.

