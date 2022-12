Danilo: “Difficile dimenticare un obiettivo non raggiunto”

Danilo è tornato a parlare tramite i suoi profili social del Mondiale e dell’eliminazione del suo Brasile. Queste le sue parole:

DANILO – “Al termine di un altro Mondiale, tra l’altro incredibile, e dopo qualche giorno passato a riflettere e a digerire la sconfitta, cosa normale in questo sport, sono arrivato alla conclusione che il calcio cambia la vita”.

Danilo parla dopo il Mondiale

“Certo, non riuscire a raggiungere l’obiettivo anche dopo tanto impegno, dedizione, seria pianificazione e tanto altro, è qualcosa che non sarà facile da dimenticare. Questa commissione tecnica, guidata da Tite, ha alzato tutti i livelli per quanto riguarda la professionalità e l’alto livello di preparazione all’interno della selezione. E merita di essere rispettato come tale”.