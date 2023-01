27 giocatori Juve squalificati? Scenario choc!

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Maurizio Zaccone, scrittore e blogger, parlando della Juve e della possibile squalifica dei calciatori.

Calciatori Juve squalificati?

“Manovra stipendi? Mi sono sentito con Paolo Ziliani ed ho approfondito la questione. All’art.31 del codice di giustizia sportivo non ci sono troppe interpretazioni, compresi i due commi molto chiari. Il codice ci dice che non appena si aprirà questo filone, circa 27 giocatori in attività, Sarri compreso, saranno squalificati per almeno un mese, oltre ad una salatissima multa ed i punti di penalizzazione. Reazione dei tifosi della Juve? Le reazioni dei tifosi della Juventus non sono dissimili a quelle di tifosi di tante altre squadre quando si sono ritenute colpite. Hanno applicato un protocollo, in maniera più virulenta, ma che hanno già fatto tutti. Stiamo parlando di un primo pronunciamento di una sentenza che non ha ancora motivazioni”