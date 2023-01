“Abbiamo accusato il -15?” Sentite Allegri cosa dice

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Juventus Tv al termine della gara con il Monza. Queste le parole sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com:

Intervista Allegri

La partita è figlia del momento difficile extracampo?

“Non so se abbiamo pagato d’azio o meno per la penalizzazione, noi dobbiamo pensare al campo perché non abbiamo via d’uscita. Dobbiamo giocare tutte le partite e fare più punti possibili. Se fino a oggi ho detto che abbiamo fatto 38 punti, invertiamo la cosa: abbiamo 23 punti che è la classifica reale. Dobbiamo fare tanti punti per salvarci perché questo dice la classifica”