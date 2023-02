Adani attacca Allegri: “Si riconosca il fallimento”

L’ex difensore dell’Inter Daniele Adani alla Bobo TV ha criticato duramente la gestione di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Adani attacca Allegri

“Non è vero che è stato il più brutto primo tempo, con il Maccabi doveva finire 5-0 il primo tempo in Israele, anche il primo tempo con la fiorentina. In questi 18 mesi ha perso con il Verona, con l’Empoli, Genoa, Sassuolo, Monza, Benfica, Villarreal e Maccabi. Questa è l’analisi dei fatti, ed è molto più grande del “primo tempo”. La Juve ha delle statistiche in questo anno e mezzo che non giustificano nulla. Mai sentita un’analisi tattica, sento solo “non si può concedere troppi gol”. Se ne hai presi 0 in 8 e 10 in 3, allora quei concetti erano fasulli, smascherati in 10 giorni. Parlo del rispetto per le persone, non si può non rispettarle così, non trovano la loro squadra, la loro filosofia. Ormai è un anno è mezzo che la Juve non è grande, è sempre più piccola, per scelta, per strategia, per non assunzione di colpa. Non si può fare una cosa e raccontarne un’altra, significa prendere in giro le persone. Bisogna riconoscere il fallimento, e solo così c’è un momento per ripartire”