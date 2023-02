Caso Juventus, può intervenire anche la UEFA! Il motivo

Ospite a TMW Radio dallo Sheraton Hotel è stato l’avvocato Mattia Grassani. Ecco cosa ha detto sulla sentenza Juventus ed il -15.

Caso Juventus, parla l’avv. Grassani

La Juve rischia anche a livello UEFA?

“La UEFA già alle prime notizie del procedimento ha aperto un fascicolo. E’ assolutamente rigorosa. Al di là del FFP, la UEFA ha un potere autonomo. Può decidere la mancata ammissione alle Coppe per la parità competitiva e premiare le società virtuose. Di sicuro vigilerà fino alla fine su come si concluderà la vicenda. Non è da escludere che a fine campionate possa dire la sua sulla partecipazione della Juve alle coppe, qualora ci sia”