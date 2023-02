Processo Juve, c’è il rischio di altre sanzioni: i dettagli

Ospite a TMW Radio dallo Sheraton Hotel è stato l’avvocato Mattia Grassani. Ecco cosa ha detto sulla sentenza Juve ed il -15.

Caso Juve, parla l’avv. Grassani

La manovra stipendi è da considerarsi più grave?

“Questa impatta sul bilancio Juve per oltre 90 milioni di euro. Poi secondo le carte della Procura di Torino quelle rinunce sarebbero fittizie e c’è stato uno spostamento sulla stagione successiva. Se verrà confermato, è un percorso che abbraccia un comportamento che ricade sulle stesse fattispecie del primo procedimento, quindi violazioni economico-finanziare attraverso le quali la società ottiene anche l’iscrizione al campionato. Se è così, può essere un’insidia per la Juventus e c’è il rischio di incorrere in altre sanzioni”