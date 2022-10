Agnelli difende Allegri per questioni economiche

Il ritorno di Allegri a Torino è stato una scelta di Agnelli, che la difende per questioni economiche sì ma anche progettuali. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Agnelli difende Allegri

Max è stato richiamato per aprire un nuovo ciclo e creare valore, ma in questo anno e mezzo non si è vista crescita. Perciò il vero punto di snodo sarà la lunga sosta per il Mondiale, ovvero tra 8 partite, quando si potrà già fare un primo bilancio sulla stagione 2022-23. Cambiare in corsa non è considerato produttivo, perché aumenterebbe i costi senza la garanzia di raggiungere i risultati.