Agnelli: “Ecco come ho deciso l’addio alla Juventus”

È cominciata l’assemblea degli azionisti della Juventus. TuttoJuve.com sta l’evento in diretta. Inizia a parlare Andrea Agnelli.

Agnelli addio Juventus

“La decisione di lasciare la carica di presidente non è stata facile, che oltre ad amare la Juve, mi sono sempre impegnato al massimo per ottenere i migliori risultati in campo e fuori. Sono stati risultati straordinari. È stata una decisione che ho preso in modo convinto e con serenità. Per questo ho ritenuto giusto fare un passo indietro, per evitare che si potesse anche solo pensare che le scelte e le decisioni che verranno prese da qui in avanti fossero condizionate dal mio coinvolgimento personale. È stato un onore essere il Presidente della Juventus. La Juventus viene prima di tutto e tutti. Fino alla fine”