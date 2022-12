I tre segreti della Juventus per risalire in Italia

Dovessimo dire quali tra i re magi in viaggio portano i doni più preziosi, non avremmo dubbi: i tre della Juventus, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

I tre segreti della Juventus

Pogba può completare con Locatelli e Rabiot una mediana che intimidisce per fisicità e qualità tecnica. Chiesa riporta in squadra una profondità e una cattiveria offensiva che alla Juve sono mancate spesso. Cosa può dare Angel Di Maria, in termini di classe, dribbling, gol e qualità offensiva, lo ha spiegato bene la finale di Qatar ‘22. Questi sono i re magi attesi da Max Allegri che possono trasfigurare la stagione della Juventus.