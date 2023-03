Alex Sandro svela: “C’è una gara della Juve che rigiocherei”

L’esterno brasiliano Alex Sandro parla così ai canali ufficiali della Juventus dopo aver centrato quota 300 presenze in bianconero.

Intervista Alex Sandro

“La gara che rigiocherei? La finale di Champions per provare a vincerla. Il miglior compagno? Danilo, lo conosco dal 2010. Dentro al campo e anche fuori, abbiamo tanti ricordi insieme. È un grande amico per me. Il trofeo più importante? Il primo Scudetto perché è stato difficilissimo. Ricordo una riunione tra noi, ci siamo detti che dovevamo lasciare tutto in campo per fare quello che poi abbiamo fatto. Abbiamo dato del nostro meglio”